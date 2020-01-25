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نقيب الفلاحين: الشعب يقف خلف السيسي لدحر الإرهاب

السبت 25/يناير/2020 - 10:56 م
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محمد العقاري
محمد العقاري
كساب أحمد
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هنأ محمد العقاري، نقيب فلاحي مصر، الشعب المصري بشكل عام والأجهزة الأمنية بشكل خاص بعيد الشرطة الـ68، موضحًا أن الشعب المصري يقف وراء الشرطة والقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دحر الإرهاب الأسود التي تُعاني منه الدولة المصرية، وبفضل الله تم التغلب عليه وهناك ضربات استباقيه توجه ضده.

وأشاد العقاري، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، بتجمع القبائل العربية في ستاد القاهرة أمس في احتفالية رائعة لدعم الدولة، حيث ذكر أن القبائل تتجمع في إطار دورهم في أهمية مساندة الوطن ودعمه.

وأشار نقيب فلاحي مصر، إلى أن القبائل تقف خلف القيادة السياسية لتدعيم الاستقرار ومسيرة التنمية، وحرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم، في رسالة تؤكد وقوف المصريين خلف قياداتهم السياسية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ومرددين ‫الهتافات الوطنية "تحيا مصر".
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الكلمات المفتاحية

محمد العقاري توك شو الرئيس عبدالفتاح السيسي أخبار مصر

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