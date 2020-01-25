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أية محمود تكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد توقيع "تروكاج" وتفاصيل الرواية!

السبت 25/يناير/2020 - 11:23 م
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تروكاج
تروكاج
يارا أحمد
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تستعد الكاتبة أية محمود، لحفل توقيع رواية "تروكاج" وتعد ثالث رواياتها تابعة لدار تشكيل للنشر بمعرض الكتاب ومن المقرر إقامته ٣١ من شهر يناير الجاري.

وكشفت اية، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "مجموعة قصص متصلة لنساء اجتمعوا رغم اختلاف شخصياتهم علي حاجة واحدة بس اختيار شريك الحياة قصص مختلفة تماما ولكن هنلاقي ما بينهم كلهم همزة وصل، الرجل اللي ماعندوش استعداد يعمل اي حاجة في العلاقة غير انه يتفرج وبس'.

وكانت نافست الكاتبة الشابة آية محمود يحيى، بروايتها الرومانسية السابقة "فيولا" مع دار تشكيل للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

وكانت قد كشفت آية محمود، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، أن كلمة "فيولا"، التي تحملها اسم الرواية تعني زهرة البنفسج، وهي حدوتة رومانسية بطلتها شخصية حالمة، ويندرج منها قصص رومانسية لأبطال آخرين في الرواية.


وتابعت "محمود": أنا بطبعي أميل لكتابة القصة الرومانسية بخطوط عريضة، كما أن أغلب الرجال ليس لديهم عنصر المحاربة من أجل من يحبون، وأحب الرومانسية، وتأثرت في كتابتي بـقراءاتي ليوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس.

وعن كواليس كتابة الرواية السابقة قالت "آية": استغرقت فيها حوالي 9 شهور وفصل النهاية فقط أخذ حوالي شهر ونصف، لأنني كنت أتدرب كمساعدة مخرج، مضيفًة أنها عند الكتابة ينتابها إحساس بشيء شخصي أو موقف حدث لأحد أقاربها بالتالي تكون كتابتي مزج بين الواقعية والخيال.

ما لا تعرفه عن رواية "فيولا"، رواية "فيولا" تابعة لدار تشكيل للنشر والتوزيع والذي يعد مديرها سيد شعبان، وتعتبر فيولا ثاني روايات أية بعد نجاح رواية "كارما" العام الماضي وتم طرحها في معرض الكتاب الدول.


يُذكر أن آية محمود يحيى، تخرجت من كلية تجارة إنجليزي جامعة المنصورة، وتعمل كاتبة ولها رواية سابقة بعنوان "كارما"، كما تعمل مساعدة مخرج، وعملت مع المخرج تامر حمزة في مسلسل "قيد عائلي"، واكتشفت آية، موهبة الكتابة بالصدفة منذ أن كانت في الثانوية العامة، وطموحها كتابة وإخراج فيلم سينمائي خاص بها.
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