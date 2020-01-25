حماقي: ذا فويس من نصيبي السنة دي

نشر الفنان محمد حماقي، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان يرتدي تيشرت أبيض، وبنطلون أسود اللون، وساعة سوداء في يده اليسرى، ويجلس على كرسي الحكم في برنامج "ذا فويس كيدز".



وعلق حماقي قائلاً: "ذا فويس من نصيبي السنة دي"، وحصلت الصورة على ألآف الإعجابات ورد الجمهور قائلاً: "أكيد طبعا"، وكتب آخر:" ياربي حلو" ، وقال آخر:"أكيد طبعا" .



يشار إلى أن آخر عمل قام بطرحه حماقى مؤخرا أغنية "تعرف بحبك ليه " وهى من كلمات أمير طعيمة ، وألحان تامر على ، وتوزيع تميم ، اخراج رنا العريان، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.



وتقول كلمات الأغنية:"خليني أدام عينيك..وديني ابعد مكان...يا حبيبي وأنا بين ايديك..هتلاقي الفرق بان ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه...شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه...تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام..خليني أدام عينيك..وديني ابعد مكان..يا حبيبي وأنا بين ايديك...هتلاقي الفرق بان..بعيوني الدنيا غير..يا حبيبي كل اللي فات..هتلاقي تفاصيل كتير..هنا صوره هنا ذكريات ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام..ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام".



يذكر أن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز "، الموسم الثالث، تضم كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.