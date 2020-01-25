Advertisements
Advertisements
Advertisements

حماقي: ذا فويس من نصيبي السنة دي

السبت 25/يناير/2020 - 11:04 م
Advertisements
محمد حماقي
محمد حماقي
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان محمد حماقي، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان يرتدي تيشرت أبيض، وبنطلون أسود اللون، وساعة سوداء في يده اليسرى، ويجلس على كرسي الحكم في برنامج "ذا فويس كيدز".

وعلق حماقي قائلاً: "ذا فويس من نصيبي السنة دي"، وحصلت الصورة على ألآف الإعجابات ورد الجمهور قائلاً: "أكيد طبعا"، وكتب آخر:" ياربي حلو" ، وقال آخر:"أكيد طبعا" .

يشار إلى أن آخر عمل قام بطرحه حماقى مؤخرا أغنية "تعرف بحبك ليه " وهى من كلمات أمير طعيمة ، وألحان تامر على ، وتوزيع تميم ، اخراج رنا العريان، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

وتقول كلمات الأغنية:"خليني أدام عينيك..وديني ابعد مكان...يا حبيبي وأنا بين ايديك..هتلاقي الفرق بان ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه...شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه...تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام..خليني أدام عينيك..وديني ابعد مكان..يا حبيبي وأنا بين ايديك...هتلاقي الفرق بان..بعيوني الدنيا غير..يا حبيبي كل اللي فات..هتلاقي تفاصيل كتير..هنا صوره هنا ذكريات ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام..ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه..تعرف بحب ليه ليه ليه ليه..تايه مني الكلام".

يذكر أن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز "، الموسم الثالث، تضم كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 10 ساعات

المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status