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أمير مرتضى يحسم موقف الزمالك من التعاقد مع مدرب أحمال للفريق

السبت 25/يناير/2020 - 10:33 م
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أمير مرتضي
أمير مرتضي
رامي بشاي
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كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك موقف النادي من التعاقد مع مدرب أحمال خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي :

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي : فريق الزمالك هو الوحيد الذي دخل في ضغط كبير خلال الموسمين الماضيين، عرضنا على المدير الفني التعاقد مع مدرب أحمال خلال الوقت الاخير عن طريق المجلس او عن طريقه ولكنه رفض هذا الاقتراح.

وأضاف : نحترم قرار الجهاز الفني ونتدخل في بعض الأمور ولكن عندما نرى انه يستدعي ذلك، جروس لم يكن معه مدرب أحمال وميتشو نفس الأمر ولكننا طلبنا تواجد مدرب أحمال معه.

وتابع : إصابة بن شرقي ليس لها علاقة بالحمل البدني، وموقفنا من عدم التعاقد مع مدرب أحمال بناء على رغبة المدير الفني الذي يقوم بهذا الدور بشكل كامل.

واختتم حديثه قائلاً : تم شراء اجهزة قياس المعدلات البدنية تخطت مبلغ ١٠٠ الف دولار، فكيف نرفض التعاقد مع مدرب أحمال.
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الكلمات المفتاحية

قناه الزمالك أمير مرتضي

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