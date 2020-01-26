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احذر القبلات الحارة.. أستاذ كائنات أولية يكشف طرق انتقال "كورونا"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب احمد
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قال الدكتور ناصر الباهي، أستاذ الكائنات الأولية بجامعة القاهرة، إن فيروس "كورونا" من أصل حيواني ويصيب القطط، وبعد ذلك انتقل للإنسان بسبب العادات الغذائية السيئة بشرق آسيا، وعندما انتقل للإنسان تحور وبدأ ينتقل من الإنسان للإنسان، وأعرض الإصابة به تتمثل في: رشح في الأنف، وضيق في التنفس، وقد يصيب الكليتين، ويؤدي إلى فشل جزئي في الكلى.

وتابع "الباهي"، خلال مداخلة هاتفية م ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هذا الفيروس يتكاثر بشكل كبير للغاية، وينتشر من خلال الهواء، خاصة في الأماكن الضيقة مثل الأتوبيس أو الحجر المغلقة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي علاج أو دواء لهذا المرض حتى الآن في كل أنحاء العالم، ولكنه على ثقة من صناعة دواء لهذا المرض خلال 10 أيام، يستطيع خفض درجة الحرارة الناتجة من هذا المرض.

ولفت إلى أن نسب الوفيات العالية من المصابين بهذا المرض موجودة بين الأطفال وكبار السن، بسب ضعف المناعة، ولا يوجد بلاغًا رسميًا عن ظهور أي حالات مصابة بهذا المرض، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس ينتقل من خلال الملامسة والقبلات الحارة، مشددًا على ضرورة عدم وضع اليدين على الأنف أو الفم، إلا من خلال غسل اليدين على الأقل 20 ثانية.
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