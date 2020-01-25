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اسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020 في الإمارات

السبت 25/يناير/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020"، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنيةالدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020  في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

46.81$

174.57

سعر الذهب عيار 22

42.91$

160.03

اسعار الذهب عيار 21

40.96$

152.76

اسعار الذهب عيار 18

35.11$

130.93

سعر الذهب عيار 14

27.31$

101.84

سعر الذهب عيار 12

23.41$

87.29

اسعار أوقية الذهب

1.456$

5.429

اسعار جنيه الذهب

327.70$

1.222

اسعار كيلو الذهب

46.814$

174.575


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

24  يناير

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

23  يناير

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

22  يناير

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

21   يناير

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

20  يناير

 

 

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