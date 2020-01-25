فى حوارها لـ"الفجر": رئيس "الطب الطبيعى والروماتيزم" بعين شمس: أخصائيو العلاج الطبيعي مساعدون لنا وليسوا أطباء

الابتعاد عن الشمس وعدم ممارسة الرياضة...عادات خاطئة تسبب هشاشة العظام





بين الحين والآخر تشهد الساحة الطبية صراعات بين نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعى، على منح ألقاب علمية لخريجى كليات العلوم الصحية والطبية (العلاج الطبيعى) والتى تريد أن تعامل معاملة خريجى كليات الطب، ونتيجة انتشار العديد من المراكز التى افتتحها خريجو كليات العلاج الطبيعى، والتى أصبحت ملجأ للكثير من المواطنين، حاولنا مساعدة المريض المصرى للتفرقة بين خريج كليات الطب، وخريج كليات العلوم الصحية (العلاج الطبيعى)، فأجرينا حوارا مع دكتورة منى السباعى رئيس قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس.. وجاء نص الحوار كالتالى:





■ ما اختصاصات الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل؟





- يستخدم الطب الطبيعى فى علاج الجهاز الحركى، حيث يستخدم الطبيب العلاج الدوائى والفيزيائى معاً لعلاج آلام الجهاز الحركى، وبالتدريج يتم تقليل العلاج الدوائى، ويتضمن العلاج الفيزيائى علاجا طبيعيا بواسطة التمارين أو استخدام الأجهزة لإزالة الألم أو تقوية العضلات.





والتأهيل هو أن يقوم الطبيب بتأهيل المريض لأى عملية جراحية، قبل وبعد العملية، حيث إن أى عملية جراحية تتوقف نسبة نجاحها على التأهيل من طبيب العلاج الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، وبدون التأهيل قبل وبعد العملية تكون نسبة نجاح العمليات ضئيلة لذلك تعود آلام الجهاز الحركى مرة أخرى الأمر الذى يثير استغراب الكثير من المرضى.





■ ما الفرق بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى؟





- هناك فرق كبير بين أخصائى العلاج الطبيعى خريج كليات العلاج الطبيعى التابعة للمهن الصحية والتمريض، وأطباء الطب الطبيعى الذين تخرجوا فى كلية طب قسم طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل، ويعتبر أخصائيو العلاج الطبيعى مساعدين للأطباء خريجى كليات الطب، حيث إنهم يقومون بتنفيذ تعليماتهم والبرنامج العلاجى الذى يضعونه للمرضى، أما الأطباء فوظيفتهم الكشف على المرضى وتشخيص الحالة ووضع برنامج علاجى لهم.





■ ما طبيعة دراسة الطب الطبيعى فى مصر.. وما الفرق بينه وبين الدول الأخرى؟





- لا يوجد فرق بين الطب الطبيعى فى مصر والدول الأخرى، ولكن فى مصر انقسم الطب الطبيعى إلى ثلاثة أقسام الأول خاص بالطب الطبيعى والثانى للتأهيل، والأخير خاص لعلاج الروماتيزم.





■ هناك الكثير من الأقاويل التى تتحدث عن إلغاء قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بالجامعات بدول الخارج؟





- تلك الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، والذين يقومون بترويجها هم خريجو كليات العلوم الصحية حتى يعطوا لأنفسهم أحقية القيام بأعمال خريجى كليات الطب.





■ هل هناك أطباء طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل بمصر يمكنهم العمل بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة وكافة المنشآت الصحية؟





- نعم، فنحن لسنا بحاجة لعدد كبير، فالطبيب الواحد منا قادر على تغطية أكثر من مستشفى فى وقت واحد، حيث إن طبيب الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل يعمل داخل منظومة متكاملة يساعده الكثير من التخصصات الأخرى، كما أن الطبيب الواحد يستطيع أن يدير مجموعة من أخصائيى العلاج الطبيعى للحصول على النتيجة المطلوبة.





■ ما أحدث ما توصلتم إليه فى مجال الروماتيزم والتأهيل؟





- توصلنا لطرق تشخيص وعلاج مبكر كالدواء البيولوجى، لتفادى حدوث مضاعفات للأمراض الروماتيزمية المختلفة مثل مرض الروماتيزم المفصلى، والذئبة الحمراء، والتهاب الأوعية المناعى والصدفية وغيرها من الأمراض المناعية لمواكبة واتباع التطور والتوصيات العالمية، كما توصلنا لأحدث تركيب دوائى مشابه للأدوية البيولوجية المعتمدة، وأيضا نلقى الضوء على التأهيل الطبى بعد الجراحات الصعبة كجراحات القلب وإصابات الدماغ.





■ ما الدواء البيولوجى؟





- الدواء البيولوجى هو علاج يستخدم مع الأمراض الروماتيزمية والمناعية، يتم اللجوء إليه حال فشل الوسائل العلاجية الأخرى، ومدة ذلك العلاج تتراوح من عام إلى 5 أعوام، وتختلف الجرعة من حالة إلى أخرى.





■ الكثير من المواطنين يشكون من آلام بالمفاصل والظهر..متى يستوجب عليهم زيارة طبيب الطب الطبيعى؟





- طبيب الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل يشمل جميع التخصصات، حيث إن أى مريض قبل إجراء أى عملية يجب زيارته لتأهيله لإجراء العملية ولكن فى العموم تجب زيارة ذلك الطبيب عندما يشعر المريض بألم فى الجهاز العصبى الحركى والذى يتضمن «عضلات، أعصاب، عظام، أوتار، أربطة، مفاصل»، فإذا تكرر ذلك الوجع عليه زيارة الطبيب حتى يضع له برنامجاً تأهيلياً لعلاجه قبل التدخل الدوائى أو تشخصيه للتدخل الجراحى.





كما أن ثقافة المواطنين تجعلهم إذا شعروا بأى ألم لا يلجأون لأطباء الطب الطبيعى بينما يذهبون لأطباء العظام أو أخصائى العلاج الطبيعى ولذلك تطول فترة علاجهم أو تدوم دائما لأنهم غير مؤهلين لعلاج الآلام التى يشعرون بها.





■ هل لطبيب الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل دور فى العمليات الجراحية؟





- نحن نعمل داخل منظومة تتضمن الكثير من التخصصات، ولكن طبيب الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل يعتبر جزءاً من نجاح أى عملية جراحية، حيث إن التدخل الجراحى يمثل نسبة شفاء المريض بنسبة 40%، بينما التأهيل الذى نقوم به قبل وبعد العملية من خلال العلاج الطبيعى يمثل نسبة كبيرة من شفاء المرضى، لذلك يعتبر أهم عناصر نجاح أى عملية جراحية، ولذلك نجد نسب نجاح الكثير من العمليات الجراحية ضئيلة بسبب عدم الاعتماد على الطب الطبيعى.





■ هل يوجد ممارسات خاطئة تسبب هشاشة فى العظام؟





- هشاشة العظام نوعان الأولى تسمى ابتدائية وقد تصيب الإنسان من صغره فإذا ابتعد الشخص عن بعض الممارسات الخاطئة سوف يقى نفسه من الإصابة بهشاشة العظام، وتلك الممارسات تتمثل فى «عدم التعرض للشمس، التغذية الخاطئة، عدم ممارسة الرياضة، الجلوس بشكل غير مستقيم طويلا كالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر»، والنوع الثانى «هشاشة ثانوية» تكون نتيجة أمراض معينة كتناول الكورتيزون لأوقات طويلة على سبيل المثال وذلك النوع لا يمكن تفاديه كالنوع الأول بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة.





■ هل يمكن لأخصائى العلاج الطبيعى طلب الإشاعات أو وصف الأدوية؟





- لا يمكن حيث إنه غير مختص بذلك، فقط دوره يتضمن تنفيذ البرنامج العلاجى الذى يضعه طبيب الروماتيزم والتأهيل، وخلاف ذلك يعرض ذلك الأخصائى للمساءلة القانونية لأنه ينتحل صفة طبيب.





■ هل للأمراض الروماتيزمية عمر معين؟



