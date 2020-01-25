عمرو أديب لـ محمد علي: "اعمل ماتش اعتزال"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "بيهاجموا الشعب عشان ينزل.. ما تنزل إنت بروح أمك"، متابعا: "الشعب المصري بقاله 30 سنة بيتقطع منه شاورما"، منوها بأن هناك ضابط مخابرات أجنبي لو لم يرى نتيجة "هيمشي الناس دي كلها".



ووجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى محمد علي، "هما طلعوك فوق، ورموك من الدور العاشر، يا بني انبسط إنت في هولندا، ثورة إيه، اعمل ماتش اعتزال.. محمد علي هيظهر ويقول أهلي وناسي يظهر انكم بتحبوا السيسي فربنا معاكم".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن رموز قنوات الإخوان شنت هجومًا حادًا على الشعب لعدم نزوله معقبا: "شتموا الشعب بكل الشتايم.. أقل شتيمة لو قلتها البرنامج يتقفل".