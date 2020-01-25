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خالد الغندور يكشف سلاح الزمالك للتتويج الافريقي

السبت 25/يناير/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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يرى الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك يمكنه التتويج بدوري أبطال افريقيا في الموسم الجاري حال اللعب بالعزيمة والإصرار.

وأشار إلى أن الزمالك لم يقدم أداء مقنع في بعض مباريات البطولة حتى الآن.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "الزمالك ليس الأفضل في دوري الأبطال حتى الآن والفريق لم يقدم أداء مقنع في بعض المباريات".

وتابع " في الموسم الماضي لم يكن الزمالك هو الأفضل ولكن بالروح والإرادة والتنظيم الإداري ومساندة الجمهور نجحنا في التتويج بالكونفدرالية".

وواصل"لا يوجد أي سبب لذهاب الجماهير إلى الملعب والهتاف ضد الفريق ويجب أن تكون المساندة على أكمل وجه والذهاب للاستاد من أجل تشجيع الفريق".
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