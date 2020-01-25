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جاريدو: مواجهة الأهلي حاسمة وفاصلة وجاهزون لها

السبت 25/يناير/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي إن مواجهة فريقه غدًا أمام الأهلي هامة وحاسمة وفاصلة في مشوار كلا الفريقين بدوري المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"التأهل للدور المقبل لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، المباراة هامة للغاية".


وتابع :"جاهزون لمواجهة الغد وحراس المرمى جاهزون أيضًا بعد قيد علاء الدين أيوب".


وزاد :"الأهلي ناد كبير وعريق، والمنافسة قوية معه في المجموعة ومع الهلال السوداني".

وواصل :"تمثل النجم الساحلي محليًا لا يمثل ضغط علينا في إفريقيا والدليل ما نقدمه حتى الآن في دوري المجموعات".

وأتم حديثًا :"لدينا أهداف قوية في مباراة الغد، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".
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