جاريدو: مواجهة الأهلي حاسمة وفاصلة وجاهزون لها

الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي إن مواجهة فريقه غدًا أمام الأهلي هامة وحاسمة وفاصلة في مشوار كلا الفريقين بدوري المجموعات.



وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"التأهل للدور المقبل لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة، المباراة هامة للغاية".





وتابع :"جاهزون لمواجهة الغد وحراس المرمى جاهزون أيضًا بعد قيد علاء الدين أيوب".





وزاد :"الأهلي ناد كبير وعريق، والمنافسة قوية معه في المجموعة ومع الهلال السوداني".



وواصل :"تمثل النجم الساحلي محليًا لا يمثل ضغط علينا في إفريقيا والدليل ما نقدمه حتى الآن في دوري المجموعات".



وأتم حديثًا :"لدينا أهداف قوية في مباراة الغد، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".