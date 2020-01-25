أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 25 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض مسئولو الملكي عرض ليفربول للتخلي عن إيسكو وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يعود بنزيما لذاكرة التهديف أمام بلد الوليد ؟





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لمواجهة بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا غداً الأحد وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الفرنسي كريم بنزيما نجم الملكي يغيب عن التسجيل منذ 15 ديسمبر الماضي وبالتحديد عندما سجل هدف التعادل أمام فالنسيا في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بنسبة 47% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم كانت عن طريق النجم الفرنسي، حيث سجل 16 هدفاً في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن النجم الفرنسي يسعى للتسجيل في مرمى بلد الوليد غداً وكسر صيامه التهديفي عن طريق زيارة شباك الخصوم منذ تقريباً 41 يوماً علماً بأن النجم الفرنسي عاد للتو من الإصابة التي كان يعاني منها.





أخبار ريال مدريد





- مدرب موناكو ينصح ريال مدريد بضم نجم باريس سان جيرمان





كشفت وسائل إعلام إسبانية عن نصيحة الإسباني روبرتو مورينو المدير الفني لموناكو الفرنسي مسئولي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في أسرع وقت ممكن.





وقال مورينو فى تصريحات لإذاعة راديو ماركا الإسبانية:"ريال مدريد سيعتني جيداً بكيليان مبابي، من فضلكم تعاقدوا معه فهو لاعب مميز حتى أقصى درجة".





وألمحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كيليان مبابي سبق وأن صرح أن مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعتبر المثل الأعلى له.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مبابي البالغ من العمر 21 عامًا ارتبط طويلا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الفترة الأخيرة خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في السنوات القليلة الأخيرة.





وقال مبابي فى تصريحات للصحيفة الإيطالية الإثنين الماضي :"إذا كنت فرنسياً، فمثلك الأعلى سيكون زين الدين زيدان بكل تأكيد".





أخبار ريال مدريد





- هازارد يسابق الزمن من أجل ديربي مدريد





كشفت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد تدرب بالكرة بشكل منفرد أمس الجمعة لأول مرة بعد غياب دام 58 يومًا بسبب إصابته القوية في الكاحل أثناء مواجهة باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات دور المحموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يسعى إلى مواصلة تدريبات الكرة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية واستعادة لياقته بشكل كامل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد ينتظره موعدين مهمين، الموعد الأول هو الأول من فبراير وسيواجه فيه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. أما الموعد الثاني، فهو مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يتطلع إلى اللعب حتى ولو لبضع دقائق أمام أتلتيكو مدريد حتى يكون جاهز تماماً قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.









- ليفربول يسعى لضم نجم ريال مدريد في الصيف المقبل





ذكر موقع إل ديسماركيو الإسباني أن إيسكو تمكن من تعديل أوضاعه مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث أصبح عاملاً أساسيًا ومهماً في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي وبدأت نقطة التحول من مباراة باريس سان جيرمان على ملعب السنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.





وأفاد الموقع الإسباني بأن الكثير من الأندية كانت قد أبدت اهتمامها بضم إيسكو في الفترة الماضية وخاصةً عندما كان خارج حسابات الملكي في الصيف الماضي.





وأكد الموقع الإسباني أن أندية مثل تشيلسي وليفربول مازالت مهتمة بالتوقيع مع النجم الإسباني صاحب القميص رقم 22 في تشكيلة الميرينجي.





وأوضح الموقع الإسباني أن ليفربول يرى أن إيسكو سيكون قادراً على إحداث قفزة كبيرة في خط وسط الفريق وأن مسئولي النادي الإسباني العملاق قدروا قيمة النجم الإسباني في الوقت الحالي بمبلغ 70 مليون يورو.









- خبر سار لجماهير الملكي قبل ديربي مدريد





ذكرت صحيفة آس الإسبانية أنه من المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يسعى إلى المشاركة في تلك المباراة والعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد بعد غيابه دام لمدة شهرين بسبب إصابته في القدم والتي تعرض لها أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد بدأ بالفعل يوم الخميس الماضي مرحلة جديدة من برنامجه العلاجي وهي التدريب بالكرة مما أسعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لاقتراب شفائه خاصة وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق الإسباني في المراحل الحاسمة من الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هازارد يسعى لاستعادة لياقته البدنية أيضًا من أجل المباراة المصيرية لفريقه أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.





- ليفربول يخطط لخطف هدف ريال مدريد في يناير الحالي





كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليفربول تقدم بعرض تبلغ قيمته 47 مليون جنيه إسترليني لريال مدريد من أجل ضم ضم إيسكو ولكنه قوبل بالرفض.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول وجه أنظاره الآن إلى الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يحاول ضم فابيان رويز نجم نابولي الذي لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية منذ انضمامه إلى الفريق الإيطالي تحديداً ريال مدريد وبرشلونة الذان يطمحان في ضمه.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسئولي ليفربول يطمحون في أن يساعد الخلاف المستمر بين نجوم نابولي ورئيس النادي الإيطالي إلى تسهيل عملية الفوز بخدمات النجم الإسباني الدولي الشاب فابيان رويز.









- ريال مدريد يرفض عرض ليفربول للتخلي عن نجمه





كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد رفض عرض ليفربول البالغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات إيسكو.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اشترط الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن إيسكو الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيسكو استعاد الكثير من مستواه في الفترة الأخيرة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن فابيان رويز نجم خط وسط نابولي والبالغ قيمته 76 مليون جنيه إسترليني يعتبر الخيار الثاني على طاولة اهتمامات ليفربول.













- أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد





يسعى المدافع المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والمعار إليه من فريق ريال مدريد الإسباني للعودة للنادي الملكي بنهاية الموسم.





ويقضي حكيمي فترة إعارة مع دورتموند، بدأت مطلع الموسم قبل الماضي وتنتهي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020.





وقال حكيمي في مقابلة صحيفة: "مازالت أمامي أربعة إشهر متبقية لي مع دورتموند، لكنني لا أعرف ماذا سيحدث في الصيف، تركيزي الآن منصب على دورتموند، أنا سعيد جداً هنا".





وتابع: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم، وهو حلم لأي لاعب، وكان حلمي أن ألعب لريال مدريد وأزامل مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم".





وأتم: "اللعب لريال مدريد شرف كبير، كما أن دورتموند ناد عريق في الكرة الأوروبية".