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"الإسكان" تعلن سعر المتر في مشروع "سكن مصر"

السبت 25/يناير/2020 - 10:12 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع سكن مصر يستهدف شريحة متوسطي الدخل، وبدأت الوزارة في تنفيذه منذ بداية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت حتى الآن في مرحلة التسجيل في المشروع، وسيليها مرحلة الحجز في9 فبراير، لمن سجل وسدد مقدم الحجز.

ولفت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إلى أن مشروع سكن مصر متوفر في القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة بدر، وأكتوبر والعبور، مشيرًا إلى أن سعر المتر يبدأ من ـ6.8 آلاف جنيه حسب المدينة والمكان الذي يتواجد فيه المشروع، والسداد إما فوري، أو على أقساط لمدة تصل لـ7 سنوات.

ولفت إلى أن شروط الحجز أن لا يقل عمر المواطن عن 21 عامًا، وأن لا يكون مستفيد أو أسرته من الإسكان الاجتماعي، وعدد الوحدات المطروحة أكثر من 3آلاف وحدة سكنية.
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