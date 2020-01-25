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بعد فشل دعواته للتظاهر.. عمرو أديب: "محمد علي اتعمل معاه الجلاشة"

السبت 25/يناير/2020 - 10:14 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوات النزول للشارع التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي، قائلا: "لحد دلوقتي محصلش حاجة لا كبيرة ولا صغيرة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يبدو أن هناك عدة أطراف قررت حرق محمد علي، معلقا: "في ناس كتير قررت تولع في محمد علي لأنه أخد اللقطة منهم"، مضيفا: "لو اليوم كمل زي ما هو.. محمد علي هيطلع بالليل يعلن التنحي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "لو الموضوع كمل كده.. يبقى محمد علي اتعمل معاه الجلاشة، ومصنع الكراسي"، متابعا: "نتيجة محمد علي في سبتمبر كانت أحسن من المرادي".
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