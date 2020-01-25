Advertisements
Advertisements
Advertisements

هبوط طائرة إيرانية اضطراريًا في مطار طهران

السبت 25/يناير/2020 - 10:07 م
Advertisements
طائرة إيرانية
طائرة إيرانية
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر"، مساء اليوم السبت، أن طائرة إيرانية هبطت إضطراريًا في مطار طهران، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ونقلت "مهر" عن مسؤول في مطار الإمام الخميني، نقطة مغادرة الطائرة، أن الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى أسطنبول، لكنها عادت بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهرباد دون أي إصابات للركاب أو الطاقم.

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية حول المشكلة الفنية التي واجهتها الطائرة، والتي تخص شركة "إير إير تورتور"، ولم تظهر على ما يبدو صورة للطائرة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تستطع "رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة.

كما أسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران في يوم 8 يناير، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار طهران طهران ايران الحرس الثوري الإيراني اسطنبول

أخبار تهمك

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

طائرة ركاب كندية تهبط اضطراريًا بمطار في طوكيو

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أوكرانيا تكشف سبب تحطم إحدى طائراتها في إيران

147 إيرانيا و32 أجنبيا ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران

أوكرانيا تكشف جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

04:17 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status