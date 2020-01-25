هبوط طائرة إيرانية اضطراريًا في مطار طهران





مهر"، مساء





ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "اليوم السبت، أن طائرة إيرانية هبطت إضطراريًا في مطار طهران، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".ونقلت "مهر" عن مسؤول في مطار الإمام الخميني، نقطة مغادرة الطائرة، أن الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى أسطنبول، لكنها عادت بسبب مشكلة فنية وهبطت بسلام في مطار مهرباد دون أي إصابات للركاب أو الطاقم.ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية حول المشكلة الفنية التي واجهتها الطائرة، والتي تخص شركة "إير إير تورتور"، ولم تظهر على ما يبدو صورة للطائرة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.ولم تستطع "رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة الصورة.كما أسقط الحرس الثوري الإيراني بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران في يوم 8 يناير، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.