مونوريل العاصمة الإدارية.. تنمية للمدن الجديدة (فيديو)

تهتم وزارة النقل بتنفيذ مشروعات الربط السككي، خاصة القائم على الجر الكهربائي؛ حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق، بإبرام تعاقدات المشروعات المختلفة، وذلك بهدف تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر لما له من مميزات.



وتتسم هذه النوعية من المواصلات بأنها وسائل نقل سريعة، وعصرية، وآمنة، وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.