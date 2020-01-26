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مونوريل العاصمة الإدارية.. تنمية للمدن الجديدة (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 04:45 ص
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تصور للمونوريل من الداخل
تصور للمونوريل من الداخل
كرستينا عياد
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تهتم وزارة النقل بتنفيذ مشروعات الربط السككي، خاصة القائم على الجر الكهربائي؛ حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق، بإبرام تعاقدات المشروعات المختلفة، وذلك بهدف تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر لما له من مميزات.


وتتسم هذه النوعية من المواصلات بأنها وسائل نقل سريعة، وعصرية، وآمنة، وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.

 

ويُعد أهم هذه المشروعات، مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يلي فيديو بأبرز ملامح المشروع.

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