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الأنبا دانيال يشهد احتفالية إيبارشية الإسماعيلية بعيدها الـ ٣٧

السبت 25/يناير/2020 - 09:55 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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شهد نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا مكاريوس المطران الشرفي للإيبارشية، أمس الجمعة، الاحتفال بعيد الإيبارشية الـ ٣٧.

وبدأ الاحتفال تحت شعار ''وَكَانُوا يُواظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ الرُّسُلِ، وَالشَّرِكَةِ، وَكَسْرِ الْخُبْزِ، وَالصَّلَوَات" سفر أعمال الرسل42:2، وسط حضورًا كبيرًا من كهنة الإيبارشية والمؤمنين الذين جاءوا من جميع كنائس الإيبارشية للأحتفال.

وتخلل الإحتفال بالقداس الإلهي حسب طقس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وألقى نيافة الأنبا دانيال العظة حول أربعة محاور وهم "التعليم - الشركة - كسر الخبز - الصلاة".

ثم استكمل اليوم بالعديد من اللقاءات لكل المراحل العمرية، واختتم اليوم بالبركة الرسولية.
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الكلمات المفتاحية

مصر ايبارشية الاسماعيلية اقباط اخبار

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