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ليسوا مؤلفين أو ناشرين.. 200 مستفيد من معرض الكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 09:52 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي
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يستغل صغار الحرفيين وصغار رواد الأعمال معرض الكتاب لترويج منتجاتهم على الزائرين، مستغلين الإقبال الكبير الذى يشهده هذا الحدث الثقافى سنوياً.

ومنذ نقل فعاليات المعرض الدولى للكتاب لمركز المعارض بالتجمع الخامس سمحت الإدارة للجمعيات الخيرية وصغار رواد الأعمال بالمشاركة بمنتجاتهم من خلال تأجير المساحات المخصصة لهم بمبالغ رمزية، وبعضها بدون مقابل مادى.

وبالتعاون مع المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، فتحت إدارة المعرض الباب أمام الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة للمشاركة بالمشغولات اليدوية والفنية الحرفية والثقافية فى جناح بلازا 2 مجاناً لمدة 7 أيام.

وشهد العام الماضى لأول مرة تخصيص جناح لذوى الاحتياجات، شاركت به أكثر من 10 جمعيات بمنتجات أكثر من 200 فنان من ذوى القدرات الخاصة من مختلف محافظات الجمهورية، وتخطت الأرباح نصف مليون جنيه، ومن المتوقع أن تزيد هذا العام.

وفى الجناح المخصص للأطفال أتيحت الفرصة للنساجين العاملين بصناعة الكليم على النول بعمل ورش للأطفال، بالإضافة إلى صانعى الفخار لعرض منتجاتهم بركن مخصص لهم، بالإضافة للسماح لبعض فنانى المكياج السينمائى برسم أوجه الأطفال بمقابل مادى، بالإضافة لاستعراض قدراتهم على إبراز الخدع السينمائية.

كما قامت إدارة المعرض بتخصيص مدخل بلازا 3 للمواهب الفنية التى ترغب فى الترويج لنفسها، وعرض منتجاتها مثل المصورين والرسامين وصانعى الحقائب التراثية والمشغولات اليدوية والتحف الأثرية التى يقبل عليها الأجانب والعرب الزائرون عليها، بالإضافة إلى أن بعض الدول المشاركة ستقوم بعرض منتجاتها داخل أجنحة دور النشر المخصصة لها.

وتمنح إدارة المعرض هذا العام فرصة لصغار التجار للمشاركة فى الموسم الثقافى ببيع الأغذية والحلوى المصنعة فى المنزل، بالإضافة إلى الإكسسوارات والألعاب.
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