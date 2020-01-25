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جودة عبدالخالق: ذهبت لحلف يمين الوزارة بالتاكسي.. والسائق اتخض

السبت 25/يناير/2020 - 09:53 م
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جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق
كساب أحمد
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قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الأسبق، إنه ذهب لحلف اليمين الوزاري بتاكسي، وعندما علم السائق هذا الأمر "اتخض" على حد تعبيره، لافتَا إلى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، من حيث الصفات الشخصية نزيه وذو حس رفيع.

وتابع "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الإخوان دفعوا بعصام شرف، لرئاسة منصب الوزراء لكي يسيطروا عليه، وهذا الأمر مشهور لدى الإخوان، وحاول القيادي الإخواني محمد البلتاجي تصدر المشهد خلال حكومة "شرف"، معقبًا: "جماعة الإخوان توسمت في عصام شرف أنه فرد مطيع".

ولفت إلى أن حكومة كمال الجنزوري، كانت أكثر جدية من حكومة عصام شرف، متابعًا: "شرف كان شخص مسالم جدًا، ولا يحب المواجهة".

وأشار إلى أنه تقدم باستقالته لعصام شرف، بسبب اعتراضه على إعداد الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، ثم إعداد الدستور، لأن نتيجة هذا الأمر سيأتي بالإخوان في المشهد.
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جودة عبدالخالق توك شو اخبار مصر

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