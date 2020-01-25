"إسلام هو الحل"..كتاب جديد يثير الجدل

من المتوقع أن يثير كتاب «إسلام هو الحل» للكاتب كيرلس بهجت، الجدل فى الدورة الـ 51 من المعرض الدولى للكتاب، حيث يناقش قضايا مرتبطة بالتشدد الدينى والانغلاق على الذات.





وليست تلك القضايا هى الوحيدة التى تثير الجدل حول الكتاب، بل اسمه أيضاً الذى كاد يتسبب فى منعه من المشاركة فى المعرض أو الحصول على رقم إيداع، نظرًا لأنه يتشابه مع شعار جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.





ويطغى الجانب النفسى على الدينى فى محتوى الكتاب، ولذا قد يصنف على أنه كتاب علمى أكثر من كونه دينياً، فهو يناقش فكرة المنطق المغلوط الذى يتبعه المتشددون الإسلاميون، شاملاً تحليلاً لأفكارهم من زاوية نفسية.





ويتضمن عدة مقالات تشتمل على معلومات وحقائق أكثر من كونها آراء شخصية، حيث يتطرق للشخصيات التى ترى أن الدين بشكل عام هو الحل دائمًا لجميع المشكلات الاجتماعية والسياسية والإنسانية، ويحلل المنطق النفسى الذى يدفعهم لاتباع هذا المعتقد والإيمان به.





ويرى المؤلف أن الغرض من الكتاب هو جعل القارئ يبتعد عن الفكر المتصلب المنغلق على نفسه، ودفعه لأن يكون أكثر انفتاحًا وبالتالى سيتقبل الآراء الدينية والحياتية الأخرى ويتعايش مع وجودها، وهو المغزى وراء تعمد المؤلف تقديم هذا العمل رغم كونه كاتباً قبطياً، مؤكداً أن الفكرة ليست مرتبطة بالدين الإسلامى بشكل خاص، بل هى فكرة عامة عن التشدد، وإنشاء علاقة عدائية مع من يخرج عن دائرة المتشابهين فى نفس المعتقد.



