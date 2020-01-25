Advertisements
Advertisements
Advertisements

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

السبت 25/يناير/2020 - 09:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر الألماني تير شتيجين حارس مرمى برشلونة عن حرنه الشديد عقب خسارة فريقه اليوم أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".


وقال شتيجين في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"لم يكن لدينا الكثير من الفرص الخطيرة لايذاء فالنسيا اليوم، يجب أن نتحسن في جوانب كثيرة".

وأضاف :"الخسارة أكيد تؤثر علينا كثيرا، ولكن يجب أن نرى بعد هذه المباريات ما الشيء الذي فعلناه صح، وما الشيء الذي فعلناه خطأ".


وزاد :"سنواصل العمل للوصول إلى ما نبحث عنه في المسابقة".


وواصل :"في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد، لكنهم سجلوا من هجمة مرتدة، وكان هذا مؤلما، لأننا كنا مستحوذين على الكرة، وحاولنا منعهم".

وأشار :"التأخر بالنتيجة يكلف الكثير، يجب علينا أن نستمر في العمل، وننفذ ما يطلبه منا المستر سيتين".

وتابع :"يمكننا التحسين، أنا متفائل بأننا نستطيع الحصول على ما نريد وتنفيذ أوامر المدرب".
Advertisements

أخبار تهمك

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

منذ حوالي 6 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

04:17 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status