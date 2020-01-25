باحث: الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي (فيديو)

قال خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان كانت مهتمة بالسيطرة على الأندية الرياضية، كاشفا أنهم كانوا يخططون للسيطرة على نادي الأهلي، وسموحة في الإسكندرية، حيث كان سيتولى النادي الأخير حسن البرنس.



وأشار "الزعفراني"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن حسن مالك كان من المقرر أن يتولى النادي الأهلي، منوها بأن أعضاء سموحة هم من وقفوا ضد سيطرة الإخوان على النادي.



وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن الإخوان كانوا يحاولون استقطاب إداريين ولاعبين داخل النادي الأهلي، منوها بأن الإخوان توسعوا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

