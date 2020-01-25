"بستمتع وأنا معاك وبتألق جمبك".. علي ربيع يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

حرص الفنان على ربيع على تهنئة صديقه الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر علي صورة جمعته بالفنان صلاح عبد الله، وعلق على الصورة قائلاً :"كل سنة وانت طيب يا فنان يا كبير، اشتغلت معاك ٣ مرات، سك علي أخواتك، وفكرة بمليون جنيه، وإن شاء الله الخطة العامية".



وتابع علي قائلاً :"بستمتع بس وأنا معاك غير إني بتألق كمان جمبك، أنا بحبك يا عّم صلاح وعقبال مليون سنة ومليون فيلم ومليون مسلسل معاك".



وفى سياق آخر، يقوم الفنان على ربيع حاليًا بتصوير مشاهده في فيلم "الخطة العامية"، والفيلم بطولة علي ربيع، غادة عادل، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن توتة، بيومى فؤاد، ومن إخراج معتز التوني.





والجدير بالذكر أن، الفنان صلاح عبد الله ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق"، وهو بطولة صلاح عبد الله،رحاب الجمل، محمد أسامة" أوس أوس"،أحمد عبد الله محمود،انتصار،حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هايدى رفعت،نهى عابدين، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى،و يناقش المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع.