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بعد تصريحها الأخير عنه.. حسن شاكوش يرد على منى زكي (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 09:48 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أبدى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته برسالة الشكر التي وجهتها له الفنانة منى زكي بعدما أهدى لها أغنية "بنت الجيران"، لافتًا إلى أنه من أشد المعجبين لها، وعندما علم بحبها للأغنية أهدى له مقطع فيديو صغير.

وأضاف "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت أنه تواصل مع الفنانة مني زكي علي "إنستجرام" وتشرف بكلمات الإعجاب التي خرجت منها عن أغانيه، معقًبا: "أنا بحب منى زكي من زمان.. وشرف ليه كبير أن أكلمها".

وحول تحقيق الأغنية أرباحا على "يوتيوب" وصلت إلى 175 ألف دولار، علق ضاحكًا:" الحمد لله..فضل ونعمة من ربنا"، لافتًا إلى أن حبه الأول كانت ابنة الجيران.

وتابع مطرب المهرجانات أنه انضم لنقابة المهن الموسيقية، واستخرج الكارنيه الخاص بالعضوية.
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