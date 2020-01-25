عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن رؤيته للفقراء والمعانه التي يعيشوها، هو الدافع الرئيسي لطرح برامج يرصد من خلالها مشاكل المجتمع، وايجاد حلول لها، لافتًا أن هذا النوع لم يكن معروف عند الاعلامين في الوقت الذي بدا فيه هذا النوع.



وأكد "الليثى"، خلال مشاركته فى ندوة "الإعلام العربى وقضايا التنمية المستدامة" بالدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، على أن برنامج "واحد من الناس"، حقق نجاحًا كبيرًا وعائد مادي ضخم من وراء المشروعات التنموية، التي قدمها البرنامج، لافتًا أن هذا العائد قدم ما يقرب من 3800 مشروع خيري لصالح المواطنين الفقراء، مطالبًا بتخصيص وقت للتعبير عن المشاكل الفقراء وتوصيل صوتهم للمسؤولين من خلال البرامج الفضائية.



واشار الاعلامي، أن على الاعلامي الجيد احترام المهنية، لان هناك العديد من البرامج لا تناسب المشاهد، فضلًا عن ضرورة الواثئق والدلائل للقضايا التي يطرحها من خلال برنامجه.





يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

