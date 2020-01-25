Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"

السبت 25/يناير/2020 - 09:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد
Advertisements
قال الإعلامي عمرو الليثي، إن رؤيته للفقراء والمعانه التي يعيشوها، هو الدافع الرئيسي لطرح برامج يرصد من خلالها مشاكل المجتمع، وايجاد حلول لها، لافتًا أن هذا النوع لم يكن معروف عند الاعلامين في الوقت الذي بدا فيه هذا النوع.

وأكد "الليثى"، خلال مشاركته فى ندوة "الإعلام العربى وقضايا التنمية المستدامة" بالدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، على أن برنامج "واحد من الناس"، حقق نجاحًا كبيرًا وعائد مادي ضخم من وراء المشروعات التنموية، التي قدمها البرنامج، لافتًا أن هذا العائد قدم ما يقرب من 3800 مشروع خيري لصالح المواطنين الفقراء، مطالبًا بتخصيص وقت للتعبير عن المشاكل الفقراء وتوصيل صوتهم للمسؤولين من خلال البرامج الفضائية.

واشار الاعلامي، أن على الاعلامي الجيد احترام المهنية، لان هناك العديد من البرامج لا تناسب المشاهد، فضلًا عن ضرورة الواثئق والدلائل للقضايا التي يطرحها من خلال برنامجه.


يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
عمرو الليثي: "رؤيتي للفقراء الدافع وراء الخوض في العمل التنموي.. وواحد من الناس حقق عائد ضخم"
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 10 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ 43 دقيقة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 6 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

04:17 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status