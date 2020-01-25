مواجهات قوية للسكة واتحاد الشرطة وبهتيم وطوخ في القسم الثالث (انفوجراف)

يخوض فريق السكة الحديد، مباراة هامه، على ملعبه، في الثانية والنصف من عصر الإحد، أمام فريق مركز شباب بطا، في إفتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة للمجموعة السادسة للقسم الثالث .





ويدخل فريق السكة اللقاء، بقيادة جمعة مشهور برصيد 32 نقطة من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، أمام فريق شباب بطا في الدور الأول بهدفين نظيفين، بينما فريق بطا المباراة بقيادة محمد عابدين، في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم.





وتستكمل باقي المباريات يوم الإثنين بإقامة 6 مباريات قوية ومرتقبة :





1- مصر للتأمين مع طوخ





على ملعب مصر للتأمين بالمقطم، يلتقي فريق التأمين وصيف المجموعة بقيادة عمرو عبده برصيد 27 نقطة من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وشهد اللقاء الأول فوز فريق طوخ بهدفين مقابل هدف.





2- الغابه مع ألماظة





يستضيف فريق الغابة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عبد الحميد ميدو برصيد 15 نقطة، نظيره فريق ألماظة صاحب المركز الثالث بقيادة جمال ترك برصيد 26 نقطة,





وحقق الغابة الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 جولات، بينما الماظة فاز في في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في الدور الأول بهدفين لكل منهما.





3- العبور مع اتحاد الشرطة





يحل فريق اتحاد الشرطة، ضيفاً على فريق العبور، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة حقق حقق 7 إنتصارات، و3 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 5 جولات، بينما يدخل اتحاد الشرطة اللقاء بالمركز الثامن بقيادة محمود سعيد المدرب العام بعد استقالة عفت نصارحيث يملك الفريق برصيد 20 نقطة من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وشهد لقاء الدور الأول، فوز الشرطة بهدفين مقابل هدف.





4- البلاستيك مع المرج





يواجه فريق البلاستيك السادس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 23 نقطة نظيره فريق المرج، السابع، ولكل منهما 23 نقطة، حيث لعب البلاستيك 14 مباراة حقق خلالهم 7 إنتصارات، وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات،





ويدخل فريق المرج اللقاء وهو يحتل المركز السابع بنفس الرصيد من الفوز في





7 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.





وحقق فريق البلاستيك فوزاً كبيراً بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.





5- بنها مع بهتيم





يلعب فريق بنها صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 15 نقطة من الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مثلهم، مع فريق بهتيم في المركز العاشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 19 نقطة، من الفوز في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم، وتعادل في 7 مباريات، وحقق فريق بهتيم الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.





6- شباب الأميرية مع الشمس





يواجه فريق الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات ، نظيره فريق الشمس التاسع بقيادة أحمد علي برصيد 20 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتعادل وتلقى الهزيمة في مثلها، وحقق فريق الأميرية الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الأول.



