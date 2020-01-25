تركته أمام مسجد.. إخلاء سبيل والدة طفل الكرتونه في الغردقة

قررت نيابة الغردقة، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل الأم في واقعة طفل الكرتونة بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيقات واتهامهما بتعرض حياة طفل رضيع للخطر بعدما تركته بكرتونه على بوابة مسجد بمنطقة السقالة.





وكان تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على والدة الطفل الذي تم العثور عليه داخل كارتونة أمام مسجد بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة.





وأكدت تحريات مباحث ضباط قسم شرطة أول إلى هوية والدة الطفل الذى تم العثور عليه عن طريق البحث في كشوفات عمليات الولادة في العيادات والمستشفيات الخاصة، وتمكن ضباط المباحث إلى التوصل إلى والدة الطفل وتم إلقاء القبض عليها وكشفت التحقيقات الأولية أن الطفل نتيجة لزواج عرفى.





وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة والتي أمرت بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيقات.





وكان شكل رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، فريق من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة؛ لتكثيف جهودهم للوصول إلى والدة الطفل.





كان عثر أحد أهالي منطقة السقالة بمدينة الغردقة، عقب صلاة العشاء يوم الأربعاء الماضي على طفل حديث الولادة داخل كرتونة بجوار مسجد "اليسر"، وتم إبلاغ شرطة النجدة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.



