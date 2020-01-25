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الجيش السوري يحرر بلدة "تلمنس" الاستراتيجية

السبت 25/يناير/2020 - 08:36 م
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الجيش السوري
الجيش السوري
وكالات
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سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، على بلدة "تلمنس" الاستراتيجية الواقعة على تخوم المزارع الشرقية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذلك بعد استمرار عملياتها العسكرية، وبعد قيام معارك عنيفة مع مسلحي "هيئة تحرير الشام".

هذا ودخلت وحدات الجيش السوري أحياء بلدة "تلمنس" الإستراتيجية، عقب تمهيد ناري كثيف على خطوط دفاع "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، واستطاعت بسط سيطرتها بشكل كامل على البلدة.

ومع السيطرة على بلدة "تلمنس" بات الطريق، الذي يصل بين مدينتي "سراقب" و"معرة النعمان" مرصود ناريًا، بما في ذلك معسكر "وادي الضيف" الذي استولت عليه تنظيمات متنوعة الجنسيات في العام 2014 بقيادة تنظيم "جند الأقصى" المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، والذي أسسه الإرهابي الفلسطيني الجنسية "أبو عبد العزيز القطري"، بعد تفجير سلسلة من الأنفاق بكميات هائلة من المتفجرات، أعقبها ارتكاب مجزرة دموية بحق حامية المعسكر تخللها عمليات "ذبح" شنيعة.

وما زالت عملية التمهيد الناري مستمرة وسط غارات جوية مكثفة للطيران الحربي باتجاه خطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة، وتقع بلدة "تلمنس" على الأطراف الشرقية لمدينة معرة النعمان، وتتداخل مزارعهما على أقل من 1 كم من مركزهما.

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الكلمات المفتاحية

سوريا تلمنس الجيش السوري

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