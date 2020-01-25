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عرض الأهلي لتجديد عقد شريف إكرامي

السبت 25/يناير/2020 - 08:43 م
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شريف اكرامي
شريف اكرامي
عمر محمد
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يناقش مسؤولو النادي الأهلي تجديد عقد الرباعي الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي عقب انتهاء مباريات الفريق الأحمر عقب مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي يجهز عرض من أجل تجديد عقد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وتراجع ترتيب شريف إكرامي في حراسة مرمى النادي الأهلي إلى المركز الثاني بعد تألق محمد الشناوي الحارس الأول بالفريق في الفترة الماضية واقتناع السويسري رينيه فايلر بالأخير في حماية عرين القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على شريف إكرامي تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط مقابل 10 ملايين جنيه على أن يتم إلغاء بند 25% نسبة المشاركة في عقده ويحصل على قيمة راتب بالكامل.
ومن الأرجح أن يكون العقد الجديد لشريف إكرامي مع النادي الأهلي هو الأخير في مسيرته الكروية داخل القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

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