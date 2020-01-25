تقرير : تراجع الطلب تدريجيا على سيارات البنزين

تخطط شركات السيارات الأوروبية لجعل عام 2020 عام السيارات الكهربائية بامتياز، إذا من المقرر أن تطلق مجموعة من الأنواع الجديدة ضمن جهود دولية حثيثة تبذلها كبريات الشركات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مركباتها.



وبنهاية العام الجاري، سيقفز عدد نماذج السيارات الكهربائية المتاحة للمشترين الأوروبيين من نحو 60 طرازا حاليا إلى 175 طرازا، أما بحلول 2021 فستقدم شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي 214 طرازا جديدا من المركبات الكهربائية، وبحلول 2025 سيقفز العدد إلى أكثر من 300 طراز في أوروبا وحدها.



ويستجيب هذا العرض الجديد لسوق سريع النمو، خاصة مع تراجع الطلب على السيارات، التي تعمل بالبنزين والديزل تدريجيا، وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة "إل إم سي أتوموتيف"، التي تحظى بتقدير كبير في مجال تحليل السوق وتوقعات صناعة السيارات، إلى أنه سيتم بيع 540 ألف سيارة كهربائية في الاتحاد الأوروبي في 2020، مقارنة بنحو 319 ألف سيارة خلال 2019.



وسترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة من 3.4 في المائة من جميع السيارات المبيعة العام الماضي إلى 5.5 في المائة هذا العام، أو من 80 ألف سيارة 2019 إلى 131 ألف سيارة 2020.