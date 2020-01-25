كورة اون لاين.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

يلتقي فريق الترجي التونسي بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نظيره الرجاء المغربي على ملعب "المنزه" ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.









بث مباشر.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا









وأنتهت نتيجة لقاء الذهاب بفوز الترجي بهدفين مقابل لا شيء عن طريق أنيس البدري وإبراهيما وأتارا التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا





ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط والتعادل يضمن له التأهل رسميا، بينما يمتلك الرجاء 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا





وفي نفس المجموعة يحل فريق شبيبة القبائل الجزائري ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي بملعب "الشهداء" في السادسة مساء.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا





ويسعى الشبيبة صاحب الـ4 نقاط للعودة بالثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه في التأهل على أمل سقوط الرجاء أمام الترجي وتأجيل حسم بطاقتي التأهل للجولة الأخيرة.





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا





مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي التونسي والرجاء المغربي بث مباشر اليوم فى دورى ابطال افريقيا السبت 25-1-2020، حيث يستقبل نادي الترجي الرياضي التونسي نظيره الرجاء الرياضي المغربي، مساء اليوم علي أرضية ملعب المنزه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





كورة لايف I7SRY اونلاين، يبدا نادى الترجي الرياضي التونسي المباراة اليوم فى المركز الاول برصيد 10 نقاط حيث تمكن نادى الترجي الرياضي التونسي من الفوز فى 3 مبارايات والتعادل فى مباراة وحيدة فى اربع جولات لعبها فالمسابقة، وتعادل نادى الترجي الرياضي فى الجولة الماضية مع نادى فيتا كلوب بنتيجة 0-0، وعلى الجانب الاخر ياتى نادى الرجاء الرياضي المغربي فى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط تمكن من جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة ضمن منافسات المجموعة الرابعة فى دوري أبطال أفريقيا.





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موعد مباراة الترجي الرياضي ضد الرجاء الرياضي اليوم السبت 25-1-2020

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا علي أرضية ملعب المنزه.

منافسات الجولة الخامسة فى دوري أبطال أفريقيا.

اليوم السبت 25-1-2020 .

تنقلها قناة beIN Sports HD 1 ويتولي علي محمد علي التعليق علي أحداث المباراة.

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تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت beIN Sports HD 1، الناقل الحصري دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي.

مباراة الترجي الرياضي لمام الرجاء الرياضي، في المواجهة التي يحتضنها ملعب المنزه، اليوم السبت 25-1-2020.

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