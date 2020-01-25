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أحمد موسى من ميدان التحرير: "أنا في انتظار الإخوان" (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 08:30 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
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عرض الإعلامي أحمد موسى، لجولة له بميدان التحرير تزامنا مع ذكرى 25 يناير، معقبا: "أنا نزلت عشان أطمئن وأهنئ رجال الشرطة".

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إنه قام بجولة في ميدان التحرير ووسط البلد ومصر الجديدة والمهندسين وصولا إلى مدينة أكتوبر ولم يجد المتظاهرين الذين تتحدث عنهم قنوات جماعة الإخوان الإرهابية والخائن محمد على.

وأضاف الإعلامي، أن ميدان التحرير يشهد تطورًا كبيرًا ويشرف على تنفيذه شركة المقاولون العرب، متابعا ساخرا: "كنت منتظر الناس اللي قابضة فلوس والخونة مش لاقي".
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