بث مباشر.. مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي والرجاء دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين الرجاء البيضاوي المغربي وعينه على تحقيق الفوز أو التعادل ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.





يلتقي فريقي الترجي والرجاء الرياضي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2020 لقاء الإياب، في مواجهة ستكون ثأرية للفريق المغربي وهامة للتونسي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي، ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من فوز في ثلاث لقاءات وتعادل مباراة ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب علي فريق فيتا كلوب بهدفين دون رد في لقاء خارج الديار ، على الجانب الآخر نادى الرجاء يحتل المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، ويستعد اليوم كلاً من الفريقين الترجي والرجاء في الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية جيدة من أجل ضمان التأهل.





أما الرجاء فيزور تونس وعينه على العودة إلى الدار البيضاء بفوز ثأري من الترجي الذي فاز عليه ذهاباً بثنائية نظيفة.





موعد مباراة الترجي والرجاء سيكون يوم السبت 25 جانفي 2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت تونس والمغرب.





مباراة الترجي والرجاء البيضاوي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.





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