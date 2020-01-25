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بث مباشر مباراة الترجي والرجاء اليوم السبت 25-1-2020 كورة أونلاين KORAONLINE

السبت 25/يناير/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية نحو ملعب المنزه، والذي سيستضيف مباراة الترجي والرجاء، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقه ثلاث إنتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف الفريق طعم الخسارة بعد، ويبحث عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تامين الصدارة.
 
في الجهة المقابلة، حقق فريق الرجاء الفوز في مبارتين، وتعادل مرة، وخسر مرة واحدة كانت على يد الفريق التونسي، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الترجي، ويطمح الفريق بتحقيق الانتصار لضمان بطاقة العبور للدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد الرجاء الرياضي:
من المقرر أن تنطلق مباراة الترجي ضد الرجاء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة التاسعة بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الترجي التونسي أمام الرجاء الرياضي؛د، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ويمكن متابعة اللقاء من خلال قناة beIN SPORTS HD 1، والتي تأتي بتعليق علي محمد علي.
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