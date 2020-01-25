مشاهدة مباراة الترجي والرجاء "0-0" بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره الرجاء الرياضي المغربي، يوم السبت 25-1-2020، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء الرياضي المغربي، على ملعب المنزه.





يدخل الترجي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، حيث يأمل أبناء الدم والذهب، تحقيق الانتصار، من أجل حسم التأهل للدور المقبل، من البطولة الإفريقية.





ويأمل الترجي تجنب أي مفاجآت أمام الرجاء وحسم التأهل، خاصة وأن الفريق التونسي يرغب في الحفاظ على لقبه للعام الثالث تواليًا.





وفي حال فوز الترجي على الرجاء يضمن النادي التونسي التأهل للدور المقبل، حيث يحتل الصدارة حاليًا برصيد 10 نقاط.





بينما على الجانب الآخر يدخل فريق الرجاء المغربي المباراة طامعًا في الثأر بعدما خسر على أرضه في مباراة الذهاب أمام الترجي.





وبخلاف الثأر يريد الرجاء أن يحصد الـ 3 نقاط، ويصل للنقطة العاشرة، ويؤجل حسم الصاعدين عن هذه المجموعة للجولة الأخيرة، خاصة وأنه في نفس الجولة سيضرب فيتا كلوب موعدًا مع شبيبة القبائل الجزائري، وفي حال فوز الأخير سيعقد حسابات المجموعة، إذا فاز الرجاء على الترجي.





ويحتل الرجاء حاليًا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباك الفريق المغربي هدفين.





موعد مباراة الترجي والرجاء

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، و22:00 بتوقيت مكة المكرمة، و19:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة الترجي والرجاء

تقام المباراة بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء الرياضي المغربي، على ملعب المنزه.

القناة الناقلة لمباراة الترجي والرجاء