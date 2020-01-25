تعرف على تفاصيل اجتماع رئيس غرب المنصورة مع مدير الإدارات الخدمية

عقد اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حى غرب المنصور، اجتماعا بمديري الإدارات الخدمية بالشارع لتناول آليات العمل.



حضر الاجتماع نواب رئيس حي غرب المنصورة، عبد الهادي محمد عبده، والدكتورة منى المتبولي، والدكتور مصطفى عنان، ومديري الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية والحدائق، والنظافة.



وأشاد رئيس حى غرب بالمجهود المبزول قائلا الجميع يبذل المجهود لكن النتيجة غير مرضية ذلك للتعامل الخاطئ بأداء المهام بداخل المنظومة



واشار إلى أن منظومة النظافة هى بالمرتبة الاولى للحكم على أداء الحى ولن ترتقى الا من خلال رفع كفاءة الآليات التى تخدم المنظومة، فعلى الرغم من تفانى العمال بأداء الأعمال الا أن منظومة النظافة لم تحقق الهدف المطلوب.



فالمواطن هو مقياس أداء المنظومة ولن يستشعر المواطن بالفارق الا من خلال إعادة الهيكلة والسيطرة على منظومة النظافة بكافة قطاعات الحى.



واوضح انه سيتم تقسيم الحى لثلاث قطاعات، لكل قطاع رئيس"، ومعدات وعمالة ثابتة مخصصة له، وكلا من نواب رئيس الحى مسئولا عن قطاع.



ويضم كل قطاع من الثلاثة مسئولى الأدارة الهندسية، والبيئة، والأشغالات المخصصة والثابته له لمتابعة ورفع كافة التعديات بالشارع، مشيرا الى ان الهدف والنتيجة المرجوة لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والتكاتف والرغبه فى تغيير فكرة المواطن بأداء المنظومة بدخل الحى وأن يستشعر الفارق



فالعزيمة والرغبة الضعيفة تؤدي إلى نتائج ضعيفة؛ والرغبة الشديدة في تحقيق النجاح تؤدي إلى تحقيقه.



