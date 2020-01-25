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جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

السبت 25/يناير/2020 - 08:26 م
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جمارك نويبع
جمارك نويبع
محمد طه
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك وإدارة البحث الجنائى مفادها وجود بضائع مخالفة داخل السيارة رقم 12642379 مصر قيادة السائق ع. م. ا قادمة من ميناء العقبة الأردني على العبارة سيناء وبها طرود أمتعة شخصية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من شاهين كمال ومصطفى الجالى مأمورى الحركة وعلى عبدالسميع رئيس قسم الأمن الجمركي وأحمد حسن مدير إدارة الحركة وحسن عمر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتفتيش السيارة فتبين وجود 61 طرد بهم 2006 قطعة مراهم للعضلات وزيوت شعر ومستحضرات للعناية بالشعر والجسم عبارة ومفارش وبطانية مخبأة داخل جسم وحمولة السيارة،وبلغت التعويضات المستحقة 107 ألف 348 جنيه.

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2020 وحرره الأستاذ محمد عبدالخالق.

جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
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