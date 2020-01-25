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الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس الهند بذكرى يوم الجمهورية

السبت 25/يناير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.


وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار.


وكما أعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد رئيس الهند ذكرى يوم الجمهورية تهنئة الملك سلمان

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