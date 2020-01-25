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ذهاب وإياب.. توفير أتوبيسين لنقل أهالي "أم الحويطات" بالبحر الأحمر

السبت 25/يناير/2020 - 08:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
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وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الدكتورة هدي المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة المواقف، لتوفير أتوبيسات نقل داخلي لنقل أهالي قرية أم الحويطات من القرية وإلي مدينة سفاجا والعكس يوميًا.

ومن جانبها أكدت رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، أن الوحدة المحلية خصصت بداية من اليوم أتوبيسين بالتنسيق مع شركة الوجه القبلي للنقل لتوفير الانتقال لأهالي قرية أم الحويطات من وإلي المدينة.

وأوضحت المغربي أنه تم تحديد محطة للأتوبيسات الخاصة بالقرية في مدينة سفاجا أمام محطة الأتوبيس، وبالقرية من أمام الوحدة الصحية، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواعيد للرحلات وهي (من قرية أم الحويطات في ثلاث مواعيد وهي ٧.١٥ صباحا و١٠.٣٠ صباحا و١٠ مساءً)، وأما (من مدينة سفاجا الساعة ٨.٣٠ صباحًا و٢ظهرًا و٩مساءً).

وأضافت أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص المحافظة على تخفيف الأعباء على المواطنين وسهولة الانتقالات بين قري وأحياء المحافظة ذهابا وعودة، طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

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الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الأحمر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اللواء عمرو حنفي الدكتورة هدي المغربي

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