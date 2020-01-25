أحمد موسى ساخرا من دعوات محمد على للتظاهر: "مش لاقي حد"

سخر الإعلامي أحمد موسى، على دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول الهارب محمد على، وجماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية تزامنا مع 25 يناير قائلًا: "الساعة 5 عدت مش لاقي حد.. أنا عمال أدور على محمد على والخونة مش لاقي".



وقدم "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، التحية والتقدير للشعب المصري الذي لم ينساق لدعوات التظاهرات، للخائن محمد على، متابعًا: "مش عارف قاعد في أنهي مصيبة دلوقتي".



وأضاف أن محمد على، قال إنه قام بصناعة غرفة عمليات للمتظاهرين، معقبًا: "بيتابع من هولندا! حتى الإخوان منزلوش".

