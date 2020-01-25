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لطيفة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "في الأحلام".. تعرف على موعدها

السبت 25/يناير/2020 - 08:47 م
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لطيفة
لطيفة
رباب مصطفي
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تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لطرح أغنيتها الجديدة" في الأحلام" من ألبوم" عربية أنا"، حيث نشرت صورة ترويجية لبوستر أغنيتها الجديدة"في الأحلام" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


وعلقت"لطيفة" علي الصورة:" أستنوا كليب أغنيتي الجديدة في الأحلام يوم الأثنين القادم علي قناتي علي اليوتيوب..بحبكم" .

ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، ومن أبرز التعليقات على صورتها:" بتجنن، في انتظار".


يذكر أن موخرا نشرت الفنانة التونسية لطيفة بوستر ترويجي لألبومها الجديد" عربية أنا" حيث ظهرت لطيفة في الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وتحته بدي أسود مكشوف الصدر، ومرڤت أحمر، وطاقية أحمر، وتحمل كرة ذهبية، وأعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


يذكر أن آخر ألبومات الفنانة التونسية لطيفة، ألبوم"فريش" التي طرحته عام 2017 وكان يحمل العديد من الأغاني المتنوعة مثل أغنية" فريش" أغنية"مكتوبلي" وأغنية"أمي" .
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