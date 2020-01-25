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احتفالا بعيد الشرطة.. افتتاح معرض فني بالمتحف الإسلامي (صور)

السبت 25/يناير/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، مساء اليوم السبت، معرضًا فنيًا حديثًا مؤقتًا يصور احتفالات عيد الشرطة المصرية، التي تحل يوم 25 يناير من كل عام.

شهد الافتتاح عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبختيار صادق المستشار الثقافي لسفارة أوزباكستان بالقاهرة، ولواء متقاعد بكر شعبان مساعد وزير الداخلية الأسبق، والشيخ عاشور مبروك، والدكتور أحمد الصباغ، والدكتور محمد عصمت الكيلاني نيابة عن الأزهر الشريف.

كما حضر القس سانيوس، والأنبا بشوي، والقس يوسف شكري نيابة عن الكنيسة المصرية، والسيد ماريو البرديسي رئيس جمعية تقصي الحقائق، والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري.

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يضم أكثر من 30 عملًا فنيًا تتنوع بين التصوير الفوتوغرافي والنحت والتصوير الزيتي، للكبار وللأطفال.

وأشار إلى أن بعض الأعمال لزوجات شهداء الشرطة المصرية، ولأبناء بعض الضباط، وأكد أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف وإحياءً للمناسبات الوطنية.

ومتحف الفن الإسلامي، يقع في منطقة باب الخلق، أمام مديرية أمن القاهرة، وهو درة المتاحف الإسلامية في العالم، ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية تشمل الفترة من بداية عصر الخلفاء الراشدين، مرورًا بالعصر الأموي، وحتى العصر الحديث، كما يضم قطع أثرية من مختلف الأقطار الإسلامية سواء في المشرق أو المغرب.
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عيد الشرطة المتحف الإسلامي أخبار مصر

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