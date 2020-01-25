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حارس كوكاكولا يجدد عقده لموسمين ونصف بالممتاز "ب"

السبت 25/يناير/2020 - 08:11 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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نجح مسئولو نادي كوكاكولا برئاسة المهندس مجدي إسماعيل، في تجديد التعاقد مع محمد علي "ميلا"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعقد مسئولو النادي جلسة مع "ميلا"، تم الاتفاق خلالها، على تجديد عقده في حضور ممدوح عبد الحي، المدير الفني، ومصطفى عبد الرازق، وكيل اللاعبين، وأيمن عبد القادر، المدير الإداري، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين ونصف مقبلين بدوري القسم الثاني .

يعد "ميلا" من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للفريق، في التشكيل منذ بداية الموسم الجاري.

وكان الحارس صاحبالـ38 عاماً، يمتلك عديد من العروض بأندية في القسم الثاني، ولكنه فضل البقاء مع فريقه باعتباره بيته الثاني.
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