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بمشاهد رومانسية.. محمود حجازي وأسما منير في أحدث ظهور لهما

السبت 25/يناير/2020 - 08:48 م
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محمود حجازي وأسما منير
محمود حجازي وأسما منير
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمود حجازي جمهوره، بمجموعة صور جديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .


ظهر" حجازي" في الصور، في الإسكندرية برفقة الفنانة أسما شريف منير في جلسة تصوير جديدة تجمعهم، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصور:" إسكندرية نورت والله، بحكبم جدآ" .

مسلسل" الاخ الكبير"

شارك الفنان محمود حجازى، فى بطولة مسلسل" الاخ الكبير"، وعدد من نجوم الفن،محمد رجب ، محمد عز، راندا البحيري، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة، إيهاب فهمى، اشرف ذكى،اخراج اسماعيل فاروق،تأليف أحمد عبد الفتاح .


أخر أعماله شارك الفنان محمود حجازى، فى بطولة المسلسل"شديد الخطورة"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادى الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسنى شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير .
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