في 9 خطوات.. كيف تحمي نفسك من فيروس "كورونا"؟ (فيديو)

انتشر الخوف في عدد من دول العالم، خاصة بعد تفشي فيروس "كورونا" في نحو 20 دولة، مما جعل مصر تأخذ حذرها، وتبدأ في توعية المواطنين بالفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه.



كانت مصر من أولى الدول التي وضعت خطة شاملة للتعامل مع هذا الفيروس، وأصدرت وزارة الصحة تعليمات مشددة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على كافة القطاعات، لمنع دخول المرض إلى البلاد.



وفيه فيديو معلوماتي، توضح "الفجـر" كيف يمكن لك أن تحمي نفسك من هذا الفيروس القاتل.



