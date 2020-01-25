Advertisements
Advertisements
Advertisements

في 9 خطوات.. كيف تحمي نفسك من فيروس "كورونا"؟ (فيديو)

السبت 25/يناير/2020 - 07:33 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
Advertisements

انتشر الخوف في عدد من دول العالم، خاصة بعد تفشي فيروس "كورونا" في نحو 20 دولة، مما جعل مصر تأخذ حذرها، وتبدأ في توعية المواطنين بالفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه.


كانت مصر من أولى الدول التي وضعت خطة شاملة للتعامل مع هذا الفيروس، وأصدرت وزارة الصحة تعليمات مشددة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على كافة القطاعات، لمنع دخول المرض إلى البلاد.


وفيه فيديو معلوماتي، توضح "الفجـر" كيف يمكن لك أن تحمي نفسك من هذا الفيروس القاتل.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الشوط الثاني LIVE

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 5 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"البيئة" تنظم برنامجًا للوقاية من "فيروس كورونا" في وادي الدواسر

"محرز" تكشف كيفية الوقاية من فيروس انفلونزا الطيور الجديد

السبت.. "إعلام دمياط" ينظم ندوة حول أنواع الفيروسات والوقاية منها

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

04:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status