منح شهادات تقدير لمنتجي الأفلام المشاركة في مهرجان جمعية الفيلم

منح كل من مدير مهرجان جمعية الفيلم مدير التصوير محمود عبدالسميع، ومستشار وزارة الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، خلال حفل افتتاح الدورة ال٤٦ من مهرجان جميعة الفيلم بمركز الإبداع الفني، شهادات تقدير لمنتجي الأفلام المشاركة في الدورة الحالية.



والأفلام المشاركة هي "الضيف"، "نادي الرجال السري"، "الممر"، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والجزء الثاني من فيلم "الكنز"، والجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وفيلم"خيال مآتة"، و"لما بنتولد"