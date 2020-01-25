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نشأت الديهي لمن يعتبرون 25 يناير ثورة: "أنتم تايهين ولا ايه"

السبت 25/يناير/2020 - 07:27 م
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نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، من يعتبرون أن 25 يناير هو يوم ذكرى ثورة 2011، قائلًا: "ثورة إيه يا حبيبي، أنت تايهة ولا ايه، 25 يناير بيحصل فيها أحداث كثيرة، وما حدث في 2011 مجرد لقطة وفوضى عارمة ندفع ثمنها حتى هذه اللحظة، أكبر عملية فوضى منظمة للتغرير بالشباب".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن 25 يناير 2011 البعض أسماها ثورة والبعض أسماها مغامرة، والبعض اسماها تهور، ولا يجب اختزال 25 يناير في أي شيء سوى عيد التضحية والفداء للشرطة المصرية، فهذا غير مقبول شعبيًا وسياسيًا أن ننتقص ونشوهه صورة براقة وجذابة تدعو للفخر والاعتزاز بأي حدث آخر. 

وشدد، على أن من أراد تشوية هذه الصفحات البراقة في تاريخ مصر لم يكن على سبيل الصدفة، وإنما كان محاولة لإهالة التراب على هذه اللوحة البراقة لشهداء الشرطة العظماء، ومحاولة حقيقية ممن خططوا لذلك لتشوية هذه الصورة لكن هذه المحاولات فشلت ولم تفلح.
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الكلمات المفتاحية

نشأت الديهي عيد الشرطة ثورة 25 يناير أخبار مصر 25 يناير

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