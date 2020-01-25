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نشأت الديهي ساخرا من إعلام الإخوان: "فين البث المباشر للثورة"

السبت 25/يناير/2020 - 07:29 م
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نشأت الديهي
نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
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سخر الإعلامي نشأت الديهي، من دعوات المقاول الهارب محمد علي، لثورة جديدة في مصر تزامنًا مع ذكرى 25 يناير، قائلًا: "أنا صحيت الصبح قولت فين الثورة، وهل هي بالسين ولا بالصاد، ومين قيادات الثورة المقاول الفنان محمد علي، ويعمل معه أيمن نور".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الهارب محمد علي وضع خارطة طريق للمصريين للثورة، معقبًا: "أقول لهؤلاء المرتزقة أين حمرة الخجل، كفاية ضحك على الناس واسترزاق باسم مصر".

وتابع: "أنا مكسوف أقول اسم هؤلاء الهاموش في برنامجي المحترم"، مضيفًا: "نفسي أشوف إعلامي الإخوان النهاردة وهما بيبثوا ثورة المصريين لحظة بلحظة على الهواء مباشرة".
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