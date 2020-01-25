الهلال يفرط في صدارة الدوري السعودي بتعادل سلبي أمام الشباب

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الهلال والشباب، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية الأمير فيصل بن فهد.





وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي نصف المباراة الثاني أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه لاعب الهلال السعودي علي البليهي في الدقيقة 82، بعد أن تلقى الأصفر الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول.





الهلال أكمل اللقاء بـ10 لاعبين فقط حتى نهايته، وسط سيطرة شبه مكتملة للهلال ولكن دون جدوى، واستمر مشهد عدم تسجيل الأهداف حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.





وبهذه النتيجة فقد رفع الهلال إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن متصدر جدول ترتيب الدوري "النصر"، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 22 نقطة ليحتل المركز التاسع.





موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة

ويلاقي الهلال نظيره أبها، يوم 31 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.