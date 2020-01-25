Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية تصدر 350 ألف تأشيرة سياحية خلال ثلاث شهور

السبت 25/يناير/2020 - 07:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية آخر ثلاثة أشهر من 2019.

 

وأوضح الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، " أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019.

 

 

وأشار إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدا، خاصة بعد القرارات المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

 

 

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما تعمل على تدريب الكوادر بشكل كبير، مؤكدا إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.

 

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهر

أخبار تهمك

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

منذ حوالي 3 ساعات

يلا كوره مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا BEIN SPORT اليوم | بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ يوم

barca live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona ONline

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 5 ساعات

انطلقت الآن.. بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا الشوط الثاني LIVE

منذ ساعة و نصف

يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة ضد فالنسيا online

منذ حوالي 3 ساعات

barcelona Live| مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في بث مباشر kora-online رابط ماتش برشلونة هدف Messi

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

«يلا شوت» Barca مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة Messi

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم السبت 25 يناير 2020 barcelona vs valencia live today

04:13 م

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

04:52 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status