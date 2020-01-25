السعودية تصدر 350 ألف تأشيرة سياحية خلال ثلاث شهور

قال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن المملكة أصدرت 350 ألف تأشيرة سياحية آخر ثلاثة أشهر من 2019.

وأوضح الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، " أن الهيئة لديها مستهدفات خلال العام الجاري تفوق بكثير ما تحقق في عام 2019.

وأشار إلى أن الأرقام التي تحققت مشجعة جدا، خاصة بعد القرارات المتعلقة بدخول من يحملون تأشيرات أميركا وشينغن وبريطانيا، إضافة لعدد من الإجراءات الأخرى.

وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة تراخيص الفنادق لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، كما تعمل على تدريب الكوادر بشكل كبير، مؤكدا إطلاق استثمارات جديدة في القطاع.



