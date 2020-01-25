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عمر عبدالعزيز: "الجوائز من جمعية الفيلم مختلفة عن أي مهرجان"
السبت 25/يناير/2020 - 07:29 م
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شيماء عطية
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أكد المخرج عمر عبدالعزيز خلال كلمته في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم، على أنه يكن كل الاحترام لجمعية الفيلم، والتي يراها جمعية جادة، وأي جائزة منها تختلف عن أي مكان آخر.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية مساء اليوم السبت في مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد وأعضاء جمعية الفيلم.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية مساء اليوم السبت في مركز الإبداع بدار الاوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد وأعضاء جمعية الفيلم.
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